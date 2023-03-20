Sadık Çat, "Her türlü donanımla hazırız"

Yeniden Refah partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Türkiye’yi kalkındıracak ve sorunlarından arındıracak projeler ile yola çıktıklarını belirtti.

Yeniden Refah partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Sadık Çat, "Türkiye 14 Mayıs tarihinde önemli bir seçime gidiyor. Bizler Yeniden refah partisi olarak tüm kadrolarımız ile bu seçimlere çok iyi hazırlandık. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Genel Merkezimiz ve teşkilatlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine hazırız.

Ülkemizin sorunları belli. Bu sorunların altından kalkabilecek tek parti Yeniden Refah partisidir. 2018 yılında kurulan Partimiz, her geçen gün büyüyerek bugün tek başına ülkeyi yönetebilecek sağlam ve güçlü bir kadro ile Milletimizin karşısına çıkıyor. Milli görüşün tek temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi, Milletimizin sorunlarını giderme ve Ülkeyi adil düzen ile yönetme noktasında gerekli alt yapıyı tamamlamış ve hayatiyete geçirmesi için sandıktan zaferle çıkma gününü beklemektedir.

Diğer Partiler gibi sadece konuşarak siyaset yapmaktansa hazırladığımız projeler ile gerçekçi bir politika benimsiyoruz. Milletimizin destek ve teveccühleri ile iktidarın en güçlü adayıyız" dedi.

Milletvekili aday adayı Sadık Çat, Erzurum’un siyaseten mecliste iyi temsil edilemediğini de ifade ederek, "Ülkemiz gibi Erzurum’un da sorunları çok fazla. Özellikle esnafımız kabus gibi günler yaşıyor. Ağır yaşam koşulları karşısında her sektörde büyük sıkıntılar var. Saha çalışmalarında vatandaşlara bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz. Mecliste Yeniden Refah Partisi Milletvekilleri ile Erzurum’u hak ettiği yere bizler getireceğiz. Zafer inananlarındır." diye konuştu.