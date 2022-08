Robot tabanlı projeye destek

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Tutam’ın "Robot Tabanlı Bir Kompakt Depolama ve Boşaltma Sistemi Tasarımının Optimizasyonu ve İyileştirilmesi" başlıklı projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından “3501-Kariyer Geliştirme Programı” bağlamında desteklenmeye hak kazandı.

Geliştirilen proje ile son yıllarda depolarda daha fazla kullanılmaya başlanan Robot-tabanlı Kompakt Depolama ve Boşaltma (RKD/B) Sistemi olarak adlandırılan tam otonom robotlara sahip depolama sisteminin analitik ve simülasyon modelleme çalışmaları gerçekleştirilerek, otonom robotların seyahat ve operasyon sürelerinin optimize edilmesi ile daha verimli bir RKD/B sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje hakkında bir değerlendirmede bulunan Dr. Öğretim Üyesi Tutam, son yıllarda pandemik hastalıkların sayısının ve etkisinin giderek arttığını ve firmaların tam zamanında (just-in-time) üretim/dağıtım stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek: “Covid-19 sürecinde üretim ile lojistik hizmetlerin yavaşlaması hatta zaman zaman tamamen durması depoların lojistik faaliyetler içerisindeki önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla, lojistik maliyetlerinin minimize edilmesi için depolama faaliyetlerinin tamamen elimine edilmesi gibi bir yaklaşımın sürdürülebilir olmadığı ve çalkantılı ekonomik ve politik bir sistem içerisinde her duruma hazırlıklı olunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dahası, bireysel veya kişiselleştirilmiş ürün siparişi sonucu müşteri tanımındaki değişimler sipariş verilen ürünlerin hacminde azalma ile sonuçlanırken sipariş verilen ürün çeşidi sayısında önemli bir artışa sebep olmuştur. Bu da her gün depolarda bulunan binlerce hatta özel günlerde bu sayının yüzbinleri bulduğu farklı ürünlerin müşterilere ayrı ayrı gönderilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Nihayetinde, değişen küresel pazar koşulları veya müşteri talepleri doğrultusunda sipariş verilen binlerce ürün ve hizmetin müşterilere zamanında ulaştırılması için tampon görevi üstlenen depolarda otomasyona gidilmesi yakın gelecekte gerçekleşecek bir eğilim olarak görünmektedir” şeklinde konuştu.

Disiplinler Arası Çalışmaların Artması Hedefleniyor

Amerika’dan Dr. John A. White’ın (University of Arkansas) ve Çin’den Dr. Jingming Liu’nun (Hebei University of Technology) danışman olarak yer aldığı proje ile ETÜ’nün uluslararası tanınırlığının artacağına ve daha fazla uluslararası proje fikrinin ortaya çıkacağına inandıklarını aktaran Tutam: “Atatürk Üniversitesi’nden projeye danışman olarak dâhil olan Dr. Yeşim Ok ile Erzurum’daki üniversiteler arasındaki iş birliği köprüsünün güçlendirileceğine ve projeye ETÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Endüstri Mühendisliğinden Dr. Nadide Çağlayan, Makine Mühendisliğinden Dr. Mehmet Akif Ceviz, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden Dr. Turgay Duman ve Bilgisayar Mühendisliğinden Dr. Saeid Agahian’ın katılımıyla disiplinler arası çalışmaların artacağına inanıyorum” dedi.