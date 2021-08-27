Son Dakika
Daimler Truck, TRATON GROUP ve Volvo Group, ağır hizmet kamyonları için Avrupa’da yüksek performanslı şarj ağına öncülük etmeyi planlıyor
Ressam Fesih Özyurt, 11. kişisel sergisini açıyor
Erzurumlu Ressam Fesih Özyurt, 11. Kişisel sergisini açıyor.
ERZURUM 27.08.2021, 13:41
Erzurumlu Ressam Fesih Özyurt, 11. Kişisel sergisini açıyor.
2014 yılında İl Özel İdaresinden emekli olan ressam Fesih Özyurt, 11 kişisel sergisini yarın (28 Ağustos Cumartesi) MNG AVM’de açacak. Yağlıboya resim sergisi 3 Eylül tarihine kadar açık kalacak.
40 yıldır resim sanatı ile meşgul olan Özyurt, 11 kişisel sergisinde yaklaşık 70 tablo sergilenecek. Özyurt, sanatseverleri sergiye davet etti.