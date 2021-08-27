Erzurumlu Ressam Fesih Özyurt, 11. Kişisel sergisini açıyor.

2014 yılında İl Özel İdaresinden emekli olan ressam Fesih Özyurt, 11 kişisel sergisini yarın (28 Ağustos Cumartesi) MNG AVM’de açacak. Yağlıboya resim sergisi 3 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

40 yıldır resim sanatı ile meşgul olan Özyurt, 11 kişisel sergisinde yaklaşık 70 tablo sergilenecek. Özyurt, sanatseverleri sergiye davet etti.