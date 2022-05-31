Resim sergisi beğeni topladı

Erzurum’un gözde eğitim kurumlarından Toplu Konut İlk ve Ortaokul öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca yapmış oldukları çalışmalardan oluşan resim sergisi Türkiye’nin 5. en büyük, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ise en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG AVM Sergi Salonunda Erzurumluların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun ve MNG AVM Müdürü Tankut Keskin katıldı.

Sergi açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaptığı konuşmada sergide emeği geçen tüm öğrencilere, Görsel sanatlar öğretmeni Elçin Ağsu ve idarecilere teşekkür ettiğini belirtti.

Okul Müdürü Mustafa Erinkarlı konu hakkında; “Okulumuz yaklaşık 2000 öğrencisi ile Erzurum’un en kalabalık okullarından olmasına rağmen gözde okullarındandır. Geçmiş senelerde eğitim alanında ve LGS de göstermiş olduğumuz üştün başarıların yanına bu sene sportif ve sanatsal alanda da başarılar ekledik. Örneğin yüzmede Erzurum, Türkiye ve Avrupa şampiyonu ve Türkiye’nin en genç milli sporcusuna sahibiz, Satrançta ve Taekwandoda İl Birinciliği ve Futsalda Erzurum İl İkinciliklerimiz yine karate ve kayakta il derecelerimiz oldu. Ayrıca Bilim Sergilerine katılımlarımız var. Amacımız 2000 yakın öğrencimizi çağın gerekleri doğrultusunda milli ve manevi duygularına bağlı her alanda yetkin bireyler olarak yetiştirmektir. Şimdi de sanat alanında çocuklarımızın yapmış oldukları güzellikleri MNG AVM sergi salonunda sergiliyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala’ya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Karapınar ve Erzurum MNG AVM Müdürü Tankut Keskin’e sergimize vermiş oldukları destekten ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.