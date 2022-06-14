Resim bölümü öğrencileri eserlerini sergiledi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen Baskıresim Sergisinin açılışına katıldı.

Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışına Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Süleyman Toy ile GSF öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık ve Doç. Dr. Ayça Alper Akçay’ın özgünbaskı, Doç. Dr. Evren Kavukcu’nun ise serigrafi seçmeli atölyelerinde öğrenim gören 2, 3, ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin dönem içinde gerçekleştirdikleri çalışmalarından oluşan sergide 65 öğrencinin 110 çalışması yer aldı.

Düzenlenen sergiyle geleneksel resim yöntemi olarak tuvalin dışında yine geleneksel olan, fakat yeterince bilinmeyen baskıresim tekniklerini izleyiciyle buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, alternatif üretim biçimlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve Erzurum’un sanat ortamına katkıda bulunmak üzere yapılan çalışmalardan birisi olan Baskıresim Sergisinin öğrencilerin yeteneklerini göstermelerinin yanında kişisel gelişimlerine de katkı sağladığını belirtti.

“Güzele Ulaşmanın En Etkinli Yolu Sanattır”

Güzel Sanatlar Fakültesinin ülkemize önemli sanatçılar kazandırdığını ve bundan sonrada kazandırmaya devam edeceğini aktaran GSF Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli ise geleceğin sanatçıları olan GSF öğrencilerinin heyecanlarına ortak olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek: “Sanat, insanın çevresiyle etkileşim içinde olmasını, etrafında olan bitene daha duyarlı olmasını, özgür düşünebilmesini ve kendini özgürce ifade etmesini sağlar. Güzele ulaşmanın en etkinli yolu sanattır. Sanat yaşamı güzelleştirir, insana ve çevresine değer katar. Kişilere ve toplumlara bambaşka bir bakış açısı sağlar. Böylesine büyük bir öneme sahip olan sanata ve sanatçıya değer veren Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya hem katılımları hem de çok büyük eksikliğini hissettiğimiz sanat galerimize bizi kavuşturduğu için teşekkür ediyor, çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Kültür-Sanat Alanı Bizim Önceliklerimiz Arasında”

Serginin açılışında kısa bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, serginin hazırlanmasında emeği olan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek şunları söyledi: “Üniversitemiz, temel gereksinimleri sağlama ve fiziki imkânları oluşturma noktasında bütün birimlerimize gereken desteği vermektedir. Yine 65 yıllık tecrübeye sahip olan Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde kültür-sanat etkinlikleri ve akademik derinleşme çalışmalarıyla daha yoğun biçimde ilgilenmektedir. Bu süreç içerisinde her vesileyle kültür-sanat alanının bizim önceliklerimiz arasında olduğunu söylüyoruz ve planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Bu bağlamda açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.