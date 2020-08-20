Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı mazbatasını aldı
14 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ RESMÎ GAZETE'DE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TENSİPLERİYLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİDEN ATANAN REKTÖR PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA (YÖK) DÜZENLENEN TÖRENDE REKTÖRLÜK MAZBATASINI YÖK BAŞKANI PROF. DR. M. A. YEKTA SARAÇ’TAN ALDI.
14 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’tan aldı.
“Bu önemli görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum” diyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Tebriklerini ve başarı dileklerini ileten YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK Üyelerine ve Üniversitemizin başarısında katkıları olan çalışma arkadaşlarıma, Atatürk Üniversitesi ailesine ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesi gibi ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunmuş, nice bilim insanları yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam eden, bölgesine ve ülkesine katma değer sağlayan bir üniversitede Rektörlük görevine devam ediyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, görevinin ilk döneminde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek önümüzdeki dönemde de yarım kalan çalışmaları tamamlayacaklarını ve yeni projeleri üniversiteye kazandıracaklarını dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin tüm mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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