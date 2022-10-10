Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ikinci defa YÖK üstün başarı ödülüne layık görüldü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri çerçevesinde 2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülünün ardından “Atatürk Üniversitesi Dijital Yeterlilik Seviyesinin Belirlenmesi” adlı projeyle Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya verildi.

Rektör Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülüne layık görülen Atatürk Üniversitenin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Başarıların Kaynağı Yeni Nesil Üniversite Projesi

Rektör Çomaklı Koordinatörlüğünde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi bağlamında Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ile Veri Yönetimi ve Analizi Ofisi oluşturulmuş ve Atatürk Üniversitesinin dijitalleşme ve büyük veri yönetimi ile ilgili politikalar ve stratejiler hayata geçirilmişti. Bu çerçevede Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Dijital Yeterlilik Seviyesinin Belirlenmesi Projesi geliştirilen ölçek ve elde edilen sonuçlar açısından Türk Yükseköğretiminde ilk olma özelliği taşıyordu. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, YÖK’ün Büyük Veri Projesi bağlamında seçilen 8 Üniversite arasına girme başarısı da göstermişti.

Proje Yürütücülerine de Ödül Verildi

Kurumsal ödül yanında bu yıl ilk defa proje yürütücülerine de başarı belgesi verildi. Bu çerçevede Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu’na da başarı belgesi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Üstün Hizmet Ödülleri 5 Kategoride veriliyor

YÖK’ün Kurumsal Ödüller başlığında Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları, Toplumsal Sorumluluk, Uluslararası İş Birliği, Üniversite-İş Dünyası İş Birliği ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere beş ayrı kategoride ödül verildi. Bu ödüller ile yükseköğretim kurumları tarafından bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmaların ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“Dijital Dönüşümde 2023 Hedeflerine Odaklandık”

Rektör Çomaklı; her alanda dijital dönüşümün meydana geldiğini, yükseköğretim kurumlarından da bu süreçte etkin olarak yer almaları ve dijital dönüşümün öncüsü olmaları beklendiğini ifade ederek “Dijital dönüşüm, yeni teknolojilerin kullanılması suretiyle mevcut süreçlerin ve çalışma işleyişinin daha etkili ve verimli hale getirilmesini içine alıyor. Geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleyen, akademik personel, idari personel ve öğrenciler için diyaloğa açık, kolektif ve liyakate dayalı bir şekilde yönetilen, bilim üreten, bilim insanı yetiştiren ve ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlayan bir üniversite olarak çalışmaktayız. Bu bağlamda üniversitemizde değişimden ziyade dönüşüme önem vererek “hayatın hizmetinde hep ileriye” sloganıyla yeni nesil üniversite olmanın sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Bahsedilen dönüşüm içerisinde teknolojinin büyük bir paya sahip olduğunun farkındalığıyla, yeni nesil üniversite vizyonumuz çerçevesinde üstlendiğimiz öncü olma misyonunu dijital üniversite olma yolunda da gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız” dedi.

Çomaklı sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleştirmeyi öngörmekte ve bahsedilen bütünleşmeyi gerçekleştirmek için 7 katmanlı bir yönetsel yaklaşım ile çok boyutlu bir sistem yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım ve JISC kurumsal dijital yetenek çerçevesi baz alınarak Atatürk Üniversitesi’nde “dijital dönüşümde 7 boyutlu stratejik model” oluşturulmuştur. Bu çalışma bir yükseköğretim kurumunun dijital kabiliyetlerinin nasıl geliştirilebileceğinin iyi uygulama örnekleriyle sunulması ve dijital kabiliyetlerin ölçülmesinde kurumsal bir çerçevenin hazırlanması ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına rehber olma niteliğindedir. Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi tarafından hazırlanan bu çalışmanın ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına dijital dönüşüm süreçlerinde önemli katkılar sağlayacağını umuyorum.”

Başarı Atatürk Üniversitesi Ailesinin

2022 Yılı Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları çerçevesinde üstün hizmet ödülüne layık görülmenin Atatürk Üniversitesi için büyük gurur kaynağı olduğunu ve ödülü büyük Atatürk Üniversitesi ailesi adına aldığını belirten Rektör Çomaklı “Başta bu ödüle bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı sunuyorum. YÖK 2022 Üstün Başarı Ödülünün üniversitemize kazandırılması hususunda yoğun çaba harcayan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu’nu, ofis çalışanlarını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, sürekli olarak gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar çerçevesinde insan, teknoloji ve iş süreçlerinin bütüncül bir şekilde dönüştürülmesi sürecidir. Yükseköğretim kurumlarında dijital dönüşüm ise öğrenci ve eğitmenlere dijital yeterliliklerin kazandırılması, öğrenme ve araştırma ortamlarının uygun şekilde dijital ortamlara taşınması, eğitim ve yönetim süreçlerini kapsayan tüm işlemlerin dijital ortamlarda yürütülmesi ve bu süreçlerde elde edilen dijital verilerin karar verme süreçlerinde kullanılmasını kapsayan bir süreçtir. Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da benzer bir hızla dijital dönüşüm sürecine girmektedir. Bu süreçte birçok kurum, kendi hedefleri doğrultusunda dijitalleşme hareketlerini başlatarak farklı alanlarda çeşitli dönüşüm çalışmalarını yürütmektedir. Yaşanan dönüşümler sayesinde ülkemizde ve dünyada dijital öğrenme ortamları ile bilgiye ulaşmanın bu kadar hızlı ve kolay olması bu yöndeki çalışmaları da artırmaktadır.

Küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin uluslararasılaşma yoluna gitmesiyle dijital dönüşüm tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yer alan üniversitelerin de birinci önceliği haline gelmektedir. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) da ortaya koyduğu çıktılar arasında yer alan dijital dönüşüm yükseköğretimde artık vazgeçilmez unsur halini almış durumdadır. Çağı yakalamak ve hatta bir adım öne geçmek için konvansiyonel yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların artık dijital platformlara taşınması, sürekli güncellenmesi ve dinamik olarak yürütülmesi gerekmektedir.