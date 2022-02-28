Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti

Araştırma Üniversitesi unvanı alması hasebiyle Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen tebrikleri kabul eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ağırladı.

Çevre üniversitelerle kardeşlik ve dostluk bağı içinde ilişkilerin sorunsuz devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, birçok proje ve programla bir araya gelindiğine vurgu yaptı. Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi etiketi kazanmasıyla birlikte gücüne güç kattığını, bu gücü katma değere dönüştürerek topluma sunma konusunda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan akademisyenlerin Araştırma Üniversitesi olma yolunda büyük emek harcadıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde bütün Atatürk Üniversitesi ailesini kutlayan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yakın geçmişte kurulan üniversitelerin, 65 yıllık tarihe sahip olan Atatürk Üniversitesinin bilgi ve tecrübesinden faydalanma yoluna gidilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Rektör Karabulut, çalışmaların ve uygulamaların birçok üniversite ve kamu kuruluşuna ilham kaynağı olacağını vurgulayarak, misafirperverliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.