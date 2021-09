Rektör Çomaklı’dan yeni akademik dönem için hayırlı olsun mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni akademik dönemin başlaması münasebetiyle hayırlı olsun mesajı yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk Üniversitesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, yüz yüze eğitim ile uzun bir aradan sonra tekrar başlıyor. 65 yıllık köklü bir üniversitenin geniş imkânları ile sizleri karşılamanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Her biri başka bir şehirden ve kültürden gelen çocuklarımız Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden birine geldiklerinin bilinciyle kayıt yaptırdılar. Tarihi, kültürü, yaşama ve insana dair üstün değerleri ile başka şehirden gelen öğrencisine kendi öz evladı gözüyle bakan Erzurum’un kadim değerleri ile şekillenen Atatürk Üniversitesi de ayrı hassasiyetle öğrencisine kucak açıyor. Şehrimizi değerli kılan tarihi yapısı, yerel kültürü ve yaşam tarzının yanı sıra dünyanın sayılı pistlerinden olan Palandöken Kayak Merkezinde kış ve doğa sporlarını deneyimlemenin ayrıcalığını yaşayacak olan öğrencilerimiz, spor yaparken eğlenmenin ve kaliteli vakit geçirmenin de imkânına sahip olacaklar. Bir kampüs üniversitesi olmanın avantajları ile donanmış Atatürk Üniversitesi, eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar öğrencisine her türlü imkânı sunmaktadır. Geniş ve seçkin akademik ve idari kadrosu ile bilimsel anlamda yeni nesil üniversite olduğunu her fırsatta ispat etmektedir. Öğrenci odaklı yapılanması ile geleceğin ilerici, donanımlı ve her anlamda yetişmiş insanını inşa etmenin bilinci ile eğitim ve öğretimi aynı oranda önemsemektedir. Çağı yakalamış derslikleri ve sosyal alanları ile hem kaliteli eğitim imkânlarını yükseltmiş hem de boş vakit pratiklerine olması gereken standarttı getirmiştir. Atatürk Üniversitesi sosyal bir kurum olarak da üzerine düşeni yapmaktadır. Öğrencinin barınma, yeme-içme ve ulaşım ihtiyaçlarını kampüsten çıkmadan giderebilme imkânına sahiptir. Sevgili veliler, çocuklarınızı kendi evlatlarımız olarak bağrımıza basmanın sorumluluğu ile üniversitemiz bünyesinde özellikle pandemi koşullarına azami dikkat ederek aşı, hijyen ve mesafenin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu anlamda gönlünüz rahat olsun, gözünüz arkada kalmasın. Sevgili öğrenciler, başlayan yeni eğitim öğretim yılında her birinize hoş geldin demekten kendim ve Atatürk Üniversitesi adına mutluluk duyuyorum. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum.”