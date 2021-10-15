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Rektör Çomaklı’dan Kıdemli Albay Şimşek’e hayırlı olsun ziyareti

Kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdürerek istişare kültürüne katkıda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Jandarma Sosyal Tesisler Müdürlüğü görevinden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ERZURUM 15.10.2021, 13:52
Rektör Çomaklı’dan Kıdemli Albay Şimşek’e hayırlı olsun ziyareti

Kurum ve kuruluş ziyaretlerini sürdürerek istişare kültürüne katkıda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Jandarma Sosyal Tesisler Müdürlüğü görevinden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Çomaklı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kıdemli Albay Şimşek, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir kurumun eğitim faaliyetlerini yürüttüğü kahraman şehir Erzurum’a hizmet etmenin gurur verici olduğunu söyledi. Erzurum’a çok kısa sürede alıştığını belirten Şimşek, toplum yararına gerçekleştirilecek çeşitli projelerin paydaşı olabileceklerini aktardı.

Kıdemli Albay Şimşek’e yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Çomaklı ise kurumlar arası iletişimin öneminden bahsederek şehre en iyi hizmetin iş birliği ve yardımlaşmayla verilebileceğini söyledi. Atatürk Üniversitesinin tüm kurum ve kuruluşlarla daima iletişim halinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, Erzurum’un huzuru ve gelişimine yönelik iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını aktardı.

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