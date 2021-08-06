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Rektör Çomaklı’dan İl Emniyet Müdürü Tuncer’e hayırlı olsun ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ERZURUM 06.08.2021, 14:16
Rektör Çomaklı’dan İl Emniyet Müdürü Tuncer’e hayırlı olsun ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesinin İl Emniyet Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Rektör Çomaklı, kadim bir kültüre ve bin yıllık bir tarihe sahip olan Erzurum’un güvenliğini sağlanması ve huzur ortamının korunması için Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu aktaran İl Müdürü Tuncer ise, kurumlar arası yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak gelişen olaylara karşı ortak hareket etmenin birlikteliğe güç katacağını ifade etti.
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