Rektör Çomaklı’dan ETSO ve ETB’ye hayırlı olsun ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Hakan Oral’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

ETSO ziyareti

Rektör Yardımcıları ile Genel Sekreterin de eşlik ettiği ziyarette özellikle ikili iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Çomaklı yaptığı konuşmada, Rektör olduğu ilk günden itibaren üniversite-toplum iş birliğine büyük önem verdiklerini, bu bağlamda kamu, STK ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmek için büyük çaba gösterildiğini belirtti. Çomaklı ayrıca paydaşlarla gerçekleştirilen şehir arama konferansının da önemli çıktılar üretildiğini ve şehrin önünü açacak projelerin ortaya konulduğunu söyledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının geçmişte olduğu gibi şimdi de Atatürk Üniversitesinin önemli bir paydaşı olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, ikili iş birliklerin ve etkileşimin artırılması yönünde özel bir çaba içerisinde olacaklarını vurguladı. Bu çerçevede üniversite tarafından yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Saim Özakalın ve ekibini tebrik ederek başarılılarının devamını diledi.

Başkan Saim Özakalın ise yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesinin önemli başarılara imza attığını ve Erzurum için çok önemli bir bilim yuvası olduğunu söyledi. İstişare kurullarının önemine işaret eden Özakalın, kaynakların verimli kullanılması adına ikili iş birliklerinin önemli olduğunu vurgulayarak, her türlü birlikteliğe açık olduklarını ifade etti.

Hakan Oral’a hayırlı olsun ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Oral’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve Genel Sekterinin de eşlik ettiği ziyarette ayrıca ikili iş birlikleri de konuşuldu. Rektör Çomaklı, araştırma üniversitesi olmanın gerekliliklerinden biri olan üniversite-iş dünyası iş birliği ve etkileşiminin büyük önem arz ettğini ve Erzurum Ticaret Borsası ile geliştirilen iş birliklerinin kaldığı yerden artan bir ivme ile devam edeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Oral’ı ve yönetim ekibini tebrik ederek başarılılarının devamını diledi.

Başkan Hakan Oral ise yaptığı konuşmada Atatürk Üniversitesinin son yıllarda yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarının büyük takdir topladığına işaret etti. Üniversite ile olan ikili iş birliklerinin kendileri açısından da önemli olduğunu belirten Oral, Atatürk Üniversitesinin yetişmiş insan kaynağından özellikle danışmanlık hizmeti ve ortak projeler yapmak suretiyle yararlanmak istediklerini ifade etti.