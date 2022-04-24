Rektör Çomaklı’dan 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı Kınama mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Tarih kendi seyrinde akar ancak tarih içinde kimi kırılma noktaları vardır ki akıl almaz, yürek dayanmaz, inanılmazdır. Olmaz denen olur, yapmaz denen yarar ve tarih o andan itibaren bambaşka bir seyir alır.

Yüzyıllar boyunca Millet’i Sadıka namıyla Türklerle bir arada yaşayan Ermeniler, Rus işgali ile Türkler ile olan tarihsel birlikteliğini bir kenara bırakarak bambaşka yüzlerini ortaya çıkardılar. Taşnak çeteleri başta Erzurum, Kars, Van olmak üzere birçok şehirde birbiri üstüne katliamlar yapmaya başlamıştı. Bu durum üzerine 1915 yılında çıkartılan Tehcir Kanunu ile Ermeniler, geride kalan mallarının değeri ödenerek göç ettirildiler.

Bu durum yıllardır Avrupa ve Amerika’da derin lobicilik faaliyetleri ile palazlandırılan bir propagandanın, sözde bir soykırımın karalamasına maruz kalmamıza sebep oldu. Ancak vicdan ve merhamet ile taçlandırılan bir geçmişe sahip olan, hem Türk hem Müslüman kimliği ile bu karalamanın çok uzağında bulunan Türk Milleti adına bu soykırım yalanını kınıyoruz.