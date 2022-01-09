Rektör Çomaklı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır basın. Bir ülkenin medeniyet göstergelerinden biri de gerçeğin peşinde, seviyeli, ilkeli, dürüst ve kalemini her koşul altında doğrudan yana kullanan gazetecilerdir.

Hakkın hatırını, haklının hakkını hep aziz bilen, görevini layıkıyla yapan, zor koşullarda haberin peşinde koşan gazetecilerin varlığı hep çok kıymetli olmuştur. Kamuoyu oluşturmak, bilgilendirmek, gerçekleri ortaya çıkartmak ve her koşulda doğrunun savunucusu olmak gibi görevlerini bir vatan hizmeti titizliğinde yapan, korkusuzca ve çıkar beklemeden haklının yanında olmak zorunluluğunda olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.”