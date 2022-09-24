Rektör Çomaklı, YÖK akademik hareketlilik projesi toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Haziran ayında resmi olarak başlattığı YÖK Akademik Hareketlilik Projesi çerçevesinde değerlendirme toplantısı gerçekleşti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin öğretim üyesi temininde güçlük çektiği alanlarda ihtiyacı karşılamak üzere köklü üniversitelerde yetişen bilim insanlarının bu üniversitelerde ders vermesini amaçlayan YÖK Akademik Hareketlilik Projesi için adımlar atılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hangi lisans ve lisansüstü programlarda ya da alanlarda öğretim üyesine ihtiyaç duyulduğu, 24 Haziran 2022 tarihine kadar üniversiteler tarafından Yükseköğretim Kuruluna bildirilmişti. Bu tarihten sonra gerekliği değerlendirmeleri yapan YÖK, projenin yol haritasını belirledi ve uygulamaya başladı.

Proje Sayesinde Üniversiteler Arasındaki İlişki Gelişecek

Konuyla ilgi değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “Proje ile nispeten köklü üniversitelerimizin yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu’daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadelerine sunulmuş olacak. Bu taraftan öğrencilerimiz farklı akademik iklimlerden gelen akademisyenlerle buluşma imkânı elde ederken diğer taraftan da farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca; akademik kadrolarındaki gelişimini henüz tamamlayamamış üniversitelerimizin genç öğretim elemanları, köklü üniversitelerimizden gelecek olan kıdemli akademisyenlerden istifade edebilecek. Projenin bir başka önemli çıktısı da özellikle köklü üniversitelerimizdeki bazı bölümlerde öğretim üye sayısı fazlalığından dolayı ders verme imkânı bulamayan ya da az çok sayıda derse girebilen akademisyenlere yeni kurulan üniversitelerimizde ders verme, bilgilerini diri tutma ve öğrencilerimizle daha fazla buluşma olanağına sahip olacak” diye konuştu.

Görevlendirme Bir Yarıyıldan Az, Dört Yarıyıldan Fazla Olmayacak

Projeye dâhil olan akademisyenlerin üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile bir yarıyıldan az, dört yarıyıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla yapılacağını belirten Prof. Dr. Özvar, görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalışanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ile 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu, akademisyenlerin görev yapacağı üniversite bütçesinden ödeneceğini de sözlerine ekledi.

“Bu Hareketlilik, Ülke Yükseköğretimine İvme Kazandıracak”

Üniversitelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin güçlenmesi, akademik tecrübelerin paylaşılması ve öğrencilere farklı bakış açıları kazandıracak olması amacıyla YÖK Akademik Hareketlilik Projesini oldukça anlamlı ve değerli bulduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hareketliliğin sağlanmasıyla birlikte ülke yükseköğretiminin daha da ivme kazanacağı ve gerek öğretim elemanlarının gerekse öğrencilerin bu hareketlilikle birlikte önemli kazanımlar elde edeceğini söyledi.

Toplantı, sürecin bir sonraki aşamasının planlanması ile sona erdi.