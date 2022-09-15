Rektör Çomaklı, üniversite yerleşkesinde bulunan yurtları ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite kampüsünde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtları ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Yeni akademik dönemin hazırlıklarında sona gelen Atatürk Üniversitesi, bir yandan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle yoğun bir mesai harcarken diğer yandan da paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Hem iç hem de dış paydaşlar ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve sürekli olarak diyalog halinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, öğrencileri yakından ilgilendiren her olgu ve olayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün de eşlik ettiği ziyarette değerlendirmelerde bulunan Rektör Çomaklı, “Ailelerin bizlere güvenerek yolladıkları çocuklarını bizler de evladımız olarak görüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu noktada sorumluluğunuz büyük, bu yüzden evlatlarımızın kalacağı yerler, onları kimlere emanet etiğimiz bizim için çok önemli. Bu sebeple kampüsümüzde yer alan yurtları ziyaret ederek sosyal ve fiziki alanlarını inceledik ve yurt yöneticileriyle bir araya gelerek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldık, şimdi içimiz daha rahat ve daha huzurlu” dedi.

Öğrenciler için bilimsel anlamda güçlü bir eğitim sürecinin yanı sıra verimli bir sosyal ve şehir hayatının da oldukça önem taşıdığını belirten Rektör Çomaklı, “Yurtların öğrencilerimizin yuvaları olmalarını arzu ediyoruz, bu noktada hem üniversite olarak bizler hem de Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğümüz gereken her türlü desteği veriyor. Hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni dönemin bir kez daha öğrencilerimize, yurt çalışanlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yurt ziyaretinin ardından heyet, üniversitede yapımı devam eden yeni okuma salonunu ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.