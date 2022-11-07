Rektör Çomaklı, ÜNİDAP 6. dönem toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 6. Dönem toplantısına katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteler ve kalkınma ajanslarının güçlerini birleştirmek, ortak çalışmalar yapmak ve bulundukları bölgenin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla kurulan ÜNİDAP’ın 6. Dönem toplantısına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile birlikte Atatürk Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Fırat, Hakkâri, Iğdır, İnönü, Kafkas, Munzur, Muş Alparslan, Sivas Bilim ve Teknik, Sivas Cumhuriyet, Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Akademik, fiziki, bilimsel ve beşeri varlıklarını ve kaynaklarını bir araya getirmek, yatırımların ve hizmetlerin doğru, planlı, projeli, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda ortaklık ve iş birliği süreçlerinin geliştirilmesini sağlamak, ana temasının sosyal kalkınma olarak belirlenen ÜNİDAP’ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesinin bölge yükseköğretimine önemli katkılar sunduğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı konuşmada şunları aktardı: “DAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin temsilcileriyle yıllık olarak düzenlenen toplantılarda bir araya gelerek hem yapılan çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunuyor hem de gelecek döneme dair yol haritasının planlamasını yapıyoruz. Bu çerçevede 6.’sını gerçekleştirdiğimiz ÜNİDAP toplantısında siz değerli konuklarımızla yeniden bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Başkan Özvar: “Üniversitelerimiz Kurumsallaşma ve Olgunlaşma Sürecine Girdi”

Birlikten güç doğar anlayışıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile bölgedeki 16 üniversitenin bir araya geldiğini ve 2014 yılında üniversiteler birliğinin kurulduğunu hatırlatan Başkan Özvar: “Bundan tam 10 ay önce Erzurum’da sizlerle bir araya gelmiş ve hasbıhal etmiştik. O toplantıda bölgesel kalkınma ve üniversitelerin rolüne ilişkin düşüncelerimi de sizlere ifade etmiştim. Konuşmamda başlıca vurguladığım hususlardan biri, yükseköğretim kurumlarının birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilim içerisinde olduklarıdır. O zaman da belirttiğim üzere, tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasında fayda mülahaza ettiğimizi ifade etmiştim. Bu vesileyle şunu net olarak ifade etmek istiyorum: Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz farklı kurumsallaşma düzeylerine sahiptirler. Bununla birlikte, hemen hemen tamamı çok ciddi bir kurumsallaşma evresini tamamlamış durumdadır. Dolayısıyla, özellikle 2006-2008 yılları arasındaki yükseköğretim kurumlarımızın “kuruluş süreci”nden çıkıp artık “kurumsallaşma ve olgunlaşma süreci”nde olduklarını memnuniyetle gözlemliyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrenci ve Akademisyen Profillerinde Çeşitlilik Sağlanmalı”

Yükseköğretim kurumlarımızdan ve üniversitelerimizden beklentilerimiz arasında gördüğümüz en önemli hedeflerden biri de, kurumlarımızın öğrenci ve akademisyen profillerinde çeşitliliği sağlamak şeklindedir. Dolayısıyla, bir yandan tüm ülkeden öğrenci çekmenizi bekliyor, öte yandan bölgenizde çok kolay ulaşılabilir ve aynı zamanda kaliteli bir eğitim hizmeti sunmanızı bekliyoruz. Değişik yörelerden üniversitelerimize katılacak öğrenciler kurumlarımızın belki de en büyük zenginliği ve gelecekte ülke çapında inşa edilecek toplumsal ilişkiler ağının teminatı olacaklardır.

Bu düşüncelerle; bugünkü toplantımızın verimli geçmesini, yükseköğretim sistemimize ve ülkemizin bölgesel kalkınma odaklı süreçlerinin gelişimine katkılar sağlamasını diliyorum. Başta toplantımıza ev sahipliği yapan Bingöl Üniversitemiz olmak üzere tüm ÜNİDAP üyesi üniversitelerimize, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Rektör Çomaklı: “Üniversitelerimiz, Topyekûn Kalkınmanın Mimarları Olmaya Devam Ediyor”

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise eğitim, enerji, sanayi, tarım ve hayvancılık ile kültür ve turizm konularında bölge illerinin sorunları ele alınarak çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını belirterek şunları söyledi: “ÜNİDAP’ın paydaşı olarak katıldığımız 6. dönem toplantısı hem üniversiteler hem de bölge kalkınması açısından oldukça verimli geçti. Bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlar olan üniversitelerimiz, DAP Bölgesindeki her bir ilimizi nitelikli bilgi ile buluşturarak topyekun kalkınmanın mimarları olmaya devam ediyor. Birlikte çalışmanın önemli kazanımları da peşinde getirdiğinin oluşumlardan olan ÜNİDAP 6. dönem toplantısındaki çıktıların ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlayacak Projeler Ele Alındı

Toplantıda, ihtisaslaşma programlarının bölgesel kalkınma için önemine değinildiğini belirten Rektör Çomaklı: “Her üniversite temsilcisi kendi üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca tarım ve hayvancılık, sanayi, beşeri-sosyal sermaye ve sosyal altyapı, kurumsal kapasite, altyapı ve çevre gibi bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak farklı projeler de değerlendirildi. Biz de hem Araştırma Üniversitesi olduktan sonraki çalışmalarımızı hem de bilimsel, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı başlıklarında geliştirdiğimiz projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bir önceki ÜNİDAP’a üniversitemiz ev sahipliği yapmıştı. Bu dönemki toplantının Bingöl Üniversitesinde gerçekleşmesinden dolayı kıymetli mevkidaşım Prof. Dr. Prof. Dr. İbrahim Çapak ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ise üniversitelere verdikleri destekler başta olmak üzere, yakın ilgisi, yol gösterici tavsiyeleri ve bölgemize yönelik sağladığı katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİDAP toplantısı; konuşmaların ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesi, yapılan çalışmaların paylaşılması, akademik ve bilimsel olarak atılması planlanan adımların tasarlanması ve hazırlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.