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Rektör Çomaklı, uluslararası öğrencilerle iftar programında buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, üniversitede öğrenim gören 50 ülkeden toplam 300 uluslararası uyruklu öğrenciyle iftar sofrasında bir araya geldi.

ERZURUM 09.04.2022, 10:17
Rektör Çomaklı, uluslararası öğrencilerle iftar programında buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, üniversitede öğrenim gören 50 ülkeden toplam 300 uluslararası uyruklu öğrenciyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve bilimin merkezi olan Atatürk Üniversitesi, akademik çalışmaların dışında da aktif görevler üstlenerek öğrencilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayı münasebetiyle uluslararası uyruklu öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerle iftar sofrasında oruç açtı.

İftar saatinden önce uluslararası öğrencilerle sohbet eden Rektör Çomaklı, öğrencilerin sorunlarını, görüş ve isteklerini dinledi. Yapılan her hizmetin öğrenciler için gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftarını öğrencilerle birlikte açtı.

Dünyanın dört bir tarafından eğitim görmek için Atatürk Üniversitesine gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerinden uzakta ramazan ayını geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını, ancak Erzurum’da yalnız kalmadıklarını söylediler. Rektör Çomaklı’nın kendilerini unutmayarak misafir etmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, çeşitli milletleri aynı sofrada buluşturan Prof. Dr. Çomaklı’ya teşekkür ettiler.

“Uluslararası Öğrenciler Bizim Emanetimizdir”

Ramazan Ayı’nın başta İslam âlemi ve Türk dünyası olmak üzere bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyen Rektör Çomaklı; topluma hizmeti kendine amaç edinen Atatürk Üniversitesinin uluslararsılaşmasına önemli katkılarda bulunan değerli öğrencilerle iftar yemeği vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Güzel ülkemizde birlikte oluşturduğumuz toplumsal huzur ortamının, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değer olduğuna inanıyorum” diyen Rektör Çomaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Uluslararası öğrenciler bizim emanetimizdir. Sizlerle beraber daha da zenginleşiyoruz. Kültürel etkileşim sayesinde yaşantılarınıza ortak oluyor, kendi değerlerimizi anlatma ve aktarma imkânı buluyoruz. Tüm öğrencilerimize kucaklayıcı ve kollayıcı bir anlayışla yaklaşıyoruz. Biz sizlerin Erzurum’daki ailesi ve yuvasıyız. Yerli ya da yabancı ayrımı yapmadan hepinizi evladımız olarak görüyoruz. Yabancılık çekmemeniz için üniversite olarak üstümüze ne düşüyorsa fazlasını yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin Birer Gönüllü Elçisi Olacağınızdan Eminiz”

Bir eğitim kurumu olarak kendi misyonunu uluslararası bir platforma taşımış olmanın yanı sıra evrensel değerleri yerel, milli ve dini değerlerle taçlandırmayı amaç edinmiş bir üniversite olduklarını dile getiren Rektör Çomaklı: “Yarım yüzyılı geride bırakmış, köklü, ilerici, hamiyetperver bir yapıya sahip olan üniversitemiz yurtiçinde olduğu kadar farklı coğrafyalara da hem eğitim hem öğretim anlamında kapılarını daima açık tutma gayretindedir. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak farklılıkları bütünsel bir anlayış içinde kültürel renklere çevirip, hoşgörü ve misafirperverlik ilkesi ile her öğrencimize kendi evladımız gözüyle bakmayı temel ilke edindik. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden, binlerce kilometre uzaklıktan, farklı kültür ve farklı milli değerlerle yetişmiş yüzlerce genci bünyemizde barındırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Sizlerin burada ki eğitiminizi tamamlayıp kendi ülkelerinize, ailelerinize ve yaşantılarınıza döndüğünüzde Türkiye’nin birer gönüllü elçisi olacağınızdan eminiz” şeklinde konuştu.

“Müslümanın Ortak İnancının Vücut Buluşuna Şahit Oluyoruz”

Sadece yemeğin değil geleceğe dair umutlarında da paylaşıldığını aktaran Çomaklı: “Bu özel dakikalarda sabra, yüce Rabbimize verdiğimiz söze ve aynı anda binlerce Müslümanın ortak inancının vücut buluşuna şahit oluyorsunuz. Bizler bu manevi hazzı sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Yüce Rabbimizden tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etmesini diliyor, iftar soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İftar programı, öğrencilerin Rektör Çomaklı ile sohbet etmesiyle son buldu.

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