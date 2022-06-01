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Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

ERZURUM 01.06.2022, 14:36
Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamaları değerlendirilirken, katılımcılar bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.

Üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli kuruluş olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bünyesinde 3 yıldır yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversite rektörleriyle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, akademideki son durumun ele alındığı toplantının hayırlara vesile olması diledi.

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