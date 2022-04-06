Rektör Çomaklı ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Başkent Ankara’da düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleşen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlık yaptı.

Açılış konuşmasıyla başlayan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) toplantısı, ÜAK genel kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, YÖK’e ve üniversitelere bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.

Üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli kuruluş olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bünyesinde 3 yıldır yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Toplantı vesilesiyle YÖK Başkanımız ve ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelerek akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK’a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştüğümüz toplantıda diğer gündem maddeleri hakkında kurul üyelerimizle birlikte görüş ve önerilerimizi ifade ettik” şeklinde konuştu.