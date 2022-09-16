Rektör Çomaklı, Tıp Fakültesi öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu’nun en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleriyle bir araya geldi.

Araştırma Hastanesi konferans salonunda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ve hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ile birlikte akademisyenlerle buluşan Rektör Çomaklı; tavsiye, talep ve önerilere yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarında İyileştirme Yapıldı

Akademisyenlere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğinden bahseden Rektör Çomaklı, yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirterek, üniversitelerde görev yapan sağlık çalışanlarının görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği göz önüne alınarak özlük haklarında iyileştirme yapıldığını söyledi.

“Hastanemiz Bölgenin Göz Bebeği Konumunda”

Bir yandan bölgesine ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlara hizmet veren bir yandan da hekim adayı öğrenciler için eğitim merkezi olan Araştırma Hastanesinin girdi-çıktısıyla önemli bir ekonomik ekosisteme de sahip olduğunu aktaran ve bu sebeple üniversitede ve hastanede yapılan her işin uluslararası gözleme açık olduğunu ifade eden Çomaklı: “Yapılan çalışmalar ile özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerimizi üretmek zorundayız. Millet olmanın tek bir değeri vardır, o da bir ve bütün olabilmeyi başarmaktır. Ancak bu sayede ülkelerin mutfakları olan üniversitelerden güzel çalışmalar çıkacaktır. Atatürk Üniversitesinin lokomotiflerinden biri olan sağlık alanında dünyada söz sahibi olmamız için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sağlık alanında kullanılan son teknolojik aletleri temin ettiğimiz hastanemiz, bölgenin göz bebeği konumunda. Bundan sonra da gerekli hamleleri yaparak siz değerli mensuplarımızın da çabalarıyla bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Soru-cevap kısmıyla devam eden toplantı, iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.