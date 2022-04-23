Rektör Çomaklı, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı

Uluslararası öğrenciler ve öğrenci temsilcilerinin ardından Ramazan ayının üçüncü haftasında Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı.

Merkezi yemekhanede 2 bin 500 öğrenciyle iftar yemeğinde bir araya gelen Rektör Çomaklı’ya üniversite üst yönetimi ile dekanlar eşlik etti. İftar saatinden önce öğrencilerin masalarına giderek sohbet eden ve isteklerini dinleyen Prof. Dr. Çomaklı, ezanın okunmasıyla birlikte orucunu öğrencilerle birlikte açtı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Rektör Çomaklı, Ramazan ayının bereketli iftar sofralarını, Atatürk Üniversitesinin gözbebeği olan öğrencilerle birlikte paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Çomaklı: “Kültür ve medeniyetimizi, yüce değerlerimizi sahiplenerek geleceğe taşıyacak, yaşatacak olan sevgili öğrencilerim” sözleriyle başlayan bir konuşma gerçekleştirdi.

“Üniversitemiz Sizlerden Aldığı Güçle Yükselecek”

Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen, yüce kitap Kur’an-ı Kerim’in lütfedildiği Ramazan ayı içinde güzel bir iftar sofrasında öğrencilerle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Günümüzde popüler kültürün oluşturduğu simgesel kahramanların, kültürel arka planımızı etkileyerek yozlaştırma boyutuna ittiği muhakkaktır. Geçmişe ve değerlerimize belli belirsiz bir dönüş ihtiyacı içinde olan bizler, tarihte var olan kültürel yaşam biçimlerini, estetik anlayışı, bugüne taşıyan maddî, manevî kültür akışının gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu bilgiler üzerinden temellendiriyoruz. Sizlerin ruhen de sağlıklı yetişmeniz en temel önceliğimizdir.”

“Bin yıllık bir eğitim geleneğinin devamı olan ve bugün ülkemizin sayılı Araştırma Üniversiteleri arasına giren Atatürk Üniversitesi, kuruluş amaçları gereği başta güzel Erzurum’umuz olmak üzere, bölgemizin, ülkemizin her anlamda kalkınmasına öncü olmuştur. Üniversitemizin, manâ dünyamızın zenginleşmesine ve insanlığa katkıda bulunacak çalışmaları sizlerden alacağı güçle, sizlerin katkıları ile sürdürerek uzak geleceğe taşıyacağına inancım tamdır. Bu vesile ile hepinize afiyet olsun diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.