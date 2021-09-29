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Rektör Çomaklı, fotoğraf yarışmasında oyunu kullandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Turizmin Fotoğrafını Çek” temalı fotoğraf yarışması için oyunu kullandı.

ERZURUM 29.09.2021, 11:21
Rektör Çomaklı, fotoğraf yarışmasında oyunu kullandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “Turizmin Fotoğrafını Çek” temalı fotoğraf yarışması için oyunu kullandı.

“Turizmi Anlat” konseptiyle her yıl yapılması planlanan, bu yıl ki temasını da “Turizmin Fotoğrafını Çek” başlığının oluşturduğu yarışmanın ilk etabı tamamlandı. Turizm Fakültesinden oluşan 11 kişilik jüri üyesinin yaklaşık bin fotoğraf arasından seçtiği 15 fotoğraf finale kaldı.

“Ülkemizin Güzelliklerini Bizlerle Buluşturdular”

Finale kalan fotoğraflar arasından seçim yapmakta oldukça zorlandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, her köşesi ayrı güzel olan ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen fotoğrafların birbirinden ilgi çekici olduğunu söyleyerek: “Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projemiz kapsamında üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığına katkı sunacak tüm çalışmaları destekliyoruz. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak ve ülkemizin güzelliklerini yansıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada finale kalan eserler arasından ben de seçimimi yaptım. Medeniyetin beşiği olan güzel ülkemizin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürünü içeren fotoğrafları bizlerle buluşturan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmanın Alan Yazına da Güncel Katkılar Sunması Hedefleniyor

Sonuçların 5 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağını aktaran Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ise bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmanın Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğini ifade ederek: “Turizm kavramının insanlar için neler ifade ettiğini tespit etmek amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Aynı zamanda birçok farklı konu ile değerlendirilecek olan turizm konusunun alan yazına güncel katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle hem yarışmanın düzenlenmesine destek olan hem de finale kalan fotoğraflar arasından seçimini yaparak katkı sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

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