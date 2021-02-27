Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi

Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ve OPAL Alt yapılarına yönelik güncel bilgi paylaşımında bulunmak üzere Başkan İbrahim Şenel’i makamında ziyaret eden Rektör Çomaklı’ya Atsrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında değerlendirilen DAG projesinin gözlem ve uzay bilimleri alanında sağlayacağı katkıların konuşulduğu ziyarette İtalya’da üretilen Avrupa’nın en büyük çaplı (4 metre) teleskobunun Erzurum’a getirileceği yol güzergahını değerlendiren Rektör Çomaklı, özellikle Konaklı’da 3200 metre yükseklikteki DAG yerleşkesine yapılacak taşıma işlemi için yol ıslahı ve asfalt kaplama işlemi gibi konuları ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Rektör Çomaklı: “Türkiye’nin en büyük vizyon ve bilim projelerinden biri olan DAG’ın sonuna yaklaşırken hassas teleskobun taşınması ve daha sonrasında da ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için Konaklı mevkiinden zirveye kadar olan güzergâh için hazırlanan yol teknik projesini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız ile istişare ettik. Yol yapım süreci ve ödeneğinin bütçelendirilmesi konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Bu yaz başı itibariyle yol yapımına başlanılması ve hızlıca tamamlanması hususunda ortak karar aldık. Görüşmemizin oldukça verimli geçtiği kanaatindeyim. Misafirperverliklerinden ötürü Sayın İbrahim Şenel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.