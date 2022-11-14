Rektör Çomaklı Başkanlığında izleme ve değerlendirme toplantıları başladı

Atatürk Üniversitesinin vizyonunu belirlemek üzere hayata geçirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde, birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla yeni dönemin İzleme ve Değerlendirme Toplantıları başladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın başkanlığında başlatılan İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında hazırladıkları raporları sunmaya başladı.

Rektör Yardımcıları, fakülte ve meslek yüksekokulları yönetimleri ile öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek ve 16 gün boyunca sürecek program bu sabah başladı. İlk olarak Turizm Fakültesiyle başlayan toplantıların öğleden sonraki oturumu Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile devam etti.

Programla ilgili genel bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geçen yıl da yine tüm birim yöneticilerinin katılımıyla 16 gün süren Birim Yöneticileriyle Kültürel Dönüşüm Çalışmaları programı gerçekleştirdiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, şimdi de YÖK tarafından belirlenen göstergeler ışığında yapılması gereken çalışmalar ve ulaşılması gereken hedeflerin ne aşamada olduğuna dair toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi.

“Performansımızı Daha Yukarı Taşımak İçin Tüm Mensuplarımıza Önemli Görevler Düşüyor”

Rektör Çomaklı: “Fakülte ve meslek yüksekokullarında yapılan çalışmaların geri dönüşlerini almak üzere 16 gün boyunca dekanlarımız ve müdürlerimizle bir araya gelerek belirlediğimiz yol haritamıza yönelik gidişatın ne aşamada olduğunu gözlemleyecek, veriler doğrultusunda başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönleri tespit edeceğiz. Bünyesinde binden fazla alt projenin aynı anda yürütüldüğü devasa bir organizasyon olan Yeni Nesil Üniversite vizyonumuz ufuk açıcı bir konumda yer alıyor. Doğu’nun Batı’ya, Batı’nın da Doğu’ya açılan kapısı olan Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında ilk 500’ü hedefleyen ve birçok alanda da bu sıralamaya giren bir performans sergiliyor. Bunu daha da yukarı taşımak için tüm mensuplarımıza önemli görevler düşüyor. Gerçekleşen izleme ve değerlendirme toplantıları neticesinde de birimlerimizin başarı grafiğinin yükseleceğine inanıyorum” dedi.