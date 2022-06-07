Rektör Çomaklı araştırma üniversiteleri iş birliği toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı İbrahim Şenel ile 23 Araştırma Üniversitesinin rektör, rektör yardımcıları ve ilgili birimlerin yöneticileri yer aldı.

YÖK’ün yeniden yapılandırılması çalışmaları bağlamında uygulanan politikalardan birisinin de üniversitelerde ihtisaslaşmanın sağlanması olduğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Türk yükseköğretimi ve özellikle araştırma üniversitelerimiz için önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yaptığımız protokolle özel bir destek programı planlamıştık. Bugün ODTÜ’de gerçekleştirdiğimiz toplantıyla birlikte Araştırma Üniversiteleri Destek Programını hayata geçiriyoruz. Buna göre; bu yıldan geçerli olmak üzere, Araştırma Üniversitelerine YÖK tarafından her yıl yapılacak performans değerlendirmesi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yıllık olarak mali kaynak tahsis edilecek. Araştırma üniversiteleri kendilerine tahsis edilen bu kaynağı, YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabilecek. Bu yıl için 100 milyon liralık bir kaynak, araştırma projelerinde kullanılmak üzere 20 devlet üniversitemize aktarılacak. YÖK olarak bu kaynağın sonuçlarını takip edeceğiz. Ortaya çıkan sonuçlara göre yeni performans değerlendirmeleri yapacağız.”

Başkan Prof. Dr. Özvar: Araştırma Üniversitelerine Verilen Bu Destek Oldukça Anlamlı”

Küresel ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, devletin ilgili birimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla Araştırma Üniversitelerine verilen bu desteğin oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özvar: “Ülke yükseköğretimi için önemli bir adım olan ve dünya üniversiteleri ile rekabet etme noktasında ivme kazandıracak Araştırma Üniversitesi projemize hem maddi hem de manevi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimize teşekkür ediyor, 23 Araştırma Üniversitemizin çalışmalarını kolaylaştıracak ve projelerini hayata geçirmelerine imkân tanıyacak toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “YÖK Başkanımızın Araştırma Üniversitelerine Yönelik Destekleri Bizler İçin Motivasyon Kaynağı Oluyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke yükseköğretime yönelik yenilikçi vizyonu ve bilim temelli bakış açısı neticesinde hayata geçirilen çalışmaların köklü bir dönüşümü ve değişimi beraberinde getirdiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, bu çerçevede hayata geçirilen Araştırma Üniversitesi projesinin üniversiteler için itici güç olduğunu söyledi.

Hem akademik anlamda sağlanan kolaylıklar hem de bütçede oluşan geniş imkânlar ile Atatürk Üniversitesi ve diğer 22 Araştırma Üniversitesinin kısa zamanda dünyadaki en başarılı ilk 500 üniversite arasına gireceğine inandığını aktaran Rektör Çomaklı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile başlayan, Araştırma Üniversitesi unvanı ile hız kazanan değişim ve gelişim sürecinin Atatürk Üniversitesini arzu edilen noktaya taşıyacağına tüm üniversite olarak inanmış durumdayız. Bugün de YÖK Başkanımızın Araştırma Üniversitelerine yönelik desteklerine bir kez daha şahit olmak bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Ülke yükseköğretimine 65 yıldır başarılı bir şekilde hizmet ettiğimiz gibi Araştırma Üniversitesi misyonumuz ve tüm mensuplarımızın yüksek aidiyet duygusu eşliğinde bundan sonra da özverili bir şekilde çalışmaya, üretmeye ve üretilen bilgiyi toplumun yararına kullanmaya devam edeceğiz.”