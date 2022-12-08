Rektör Çomaklı, akademisyenlerle bir araya gelmeye devam ediyor

Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik akademisyenler ile bir araya gelen Rektör Çomaklı; alınan ödüller ve saygın sıralama kuruluşlarında yakalanan başarının, üstün gayret ve özverili çalışmayla mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Üniversitemizin ihtiyacı olan gelişmelerde AR-GE boyutu, öğrenci odaklı faaliyetler ve toplumsal katkı anlamında sizlerle birlikteliklerimizi ortaya koyarken, sadece istatiksel olarak değil, sizlerin gönüllerine hitap ederek, varsa problemlerimizi, karşılıklı çözmek suretiyle gerçekten daha üst düzeyde nasıl çalışmalar ortaya koyarız onun çabası içerisindeyiz.”

“Ortak Paydamız Üniversitemiz”

Paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve ortak akıl arayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; akademik ve bilimsel alanda dünyanın her yerinde rekabetin olduğunu belirterek: “Araştırma Üniversitesi apoletini aldıktan sonra üniversitemizin hem görev ve sorumluklarında hem de kurumların ve insanlarımızın beklentisinde ciddi oranda bir artış yaşandı. Bizler de vatanına milletine hizmet etme çabasında olan bilim insanları olarak bu beklentilere cevap vermek adına çalışmalarımıza hız verdik. Sizlerden beklentimiz, eğitim-öğretimle birlikte akademik çalışmalara da ağırlık vermeniz. Biz de bu noktada üniversite olarak tüm birimlerimizle sizlerin yanınızdayız. Ortak paydamız, üniversitemiz. Elimizden gelenin fazlasını yaparak hem üniversitemizi hem de ülkemizi bilim dünyasında en iyi şekilde temsil etmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Program; katılımcıların soru, dilek ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi.