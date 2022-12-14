Rektör Çomaklı, akademisyenlerle bir araya geldi

Üniversite mensuplarıyla sık sık bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çerçevede rutin hale gelen haftalık toplantılarına devam ediyor.

İletişim köprüsünü güçlendirmek ve istişare kültürüne katkı sunmak üzere öğretim üyeleriyle buluşan Rektör Çomaklı ile yönetimi, misafirleri ile Konukevi 2’de buluşarak yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik akademisyenler ile bir araya gelen Rektör Çomaklı; üniversitenin hem Araştırma Üniversitesi olma sürecinde hem de olduktan sonraki süreçte özveriyle çalışan tüm öğretim üyelerine teşekkür etti.

“Geleneği, yetişmiş insan kaynağı ve nitelikli altyapısı ile dev bir eğitim merkezi olan bu büyük üniversiteyi el birliği ile daha iyi noktaya taşıyacağımıza inancım tamdır” diyen Rektör Çomaklı: “Akademik gelişim, üniversitemiz ve fakültelerimiz mevcut durumu ile bilimsel çalışmalara yönelik yapılan çalışmaları konuşmak ve Araştırma Üniversiteleri İzleme Kriterlerini Değerlendirmek üzere akademisyenlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Hem üniversitemizin yaptığı çalışmaları aktarmak hem de YÖK’ün bizden beklentilerini sizinle paylaşma noktasında bu ve benzeri toplantılar oldukça verimli oluyor. Her türlü çalışmanın arkasında olduğumuzu ve ihtiyacınız olan tüm desteği sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler için önemli olan sizlerin ve tabii ki üniversitemizin başarısıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da akademik başarıyı, öğrenci merkezli eğitimi ve katılımcı anlayışı önceleyen bir yönetim olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Program; katılımcıların soru, dilek ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi.