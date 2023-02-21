Rektör Çomaklı Adıyaman’da

Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen ve toplamda 11 ilde yıkıcı etki oluşturan depremler sonrasında bölgeye yardımlarını hızla ulaştıran Atatürk Üniversitesi, fiziki yardımlarının yanında sosyo-psikolojik olarak da bölge insanına destek olmaya devam ediyor.

Depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerin arasında bulunan Adıyaman’a ziyarette bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, depremin yıkıcı etki bıraktığı şehir merkezinde incelemelerde bulunarak bölge halkının daima yanında olduklarını iletti.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçları için temin edilen çadır kentleri ziyaret eden Rektör Çomaklı ve ekibi, depremzedelerle bir ara gelerek Atatürk Üniversitesi adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Rektör Çomaklı, tüm Türkiye’nin gönül ve el birliğiyle bu badireyi de atlatacağına vurgu yaparak yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar diledi.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi, Tüm İmkanlarıyla Adıyaman’ın Yanında”

Çadır kent ziyaretinin ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022-2023 Bahar Yarıyılında eğitim desteği amacıyla Atatürk Üniversitesine eşleştirilen Adıyaman Üniversitesine giden Rektör Çomaklı, burada Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile bir araya geldi.

Bahar yarıyılında yüz yüze ve online (çevrim içi) eğitim alacak öğrenciler hakkında istişarede bulunan Rektör Çomaklı ve Rektör Turgut, bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıya katıldılar.

Öğrencilerin normal hayatlarına dönmeleri ve eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri için her iki üniversitenin de iş birliği içerisinde olduğuna değinen Rektör Çomaklı; eğitim-öğretim başta olmak üzere her konuda Atatürk Üniversitesinin, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman halkının yanında olduğunu aktardı.

Rektör Prof. Dr. Turgut’a taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Çomaklı, ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerinin üstesinden gelineceğini söyledi.