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Rektör Çomaklı, açıköğretim sisteminin 40.yılı etkinliklerine katıldı

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen Açıköğretim Sistemi’nin 40.Yılı Etkinliklerine katılmak üzere Eskişehir’e geçti.

ERZURUM 13.05.2022, 17:23
Rektör Çomaklı, açıköğretim sisteminin 40.yılı etkinliklerine katıldı

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen Açıköğretim Sistemi’nin 40.Yılı Etkinliklerine katılmak üzere Eskişehir’e geçti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte etkinliklerde yer alan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, program bağlamında düzenlenen “Pandemi Sonrası Yükseköğretimde Dijitalleşme: Beklenen Değişim ve Dönüşüm Süreçleri” paneline katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleşen panelde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak panelist olarak yer aldı.

Başkan Özvar: “Hedefimiz, Eğitimde Açık, Uzaktan ve Hibrit Modellerini Çeşitlendirmek”

Panelde konuşan YÖK Başkanı Özvar Türkiye’de 3 üniversitede eğitim verilen açıköğretim payının hem ön lisans hem de lisans düzeyinde oldukça yüksek olduğunu belirterek, ön lisans düzeyinde açıköğretim payının 2020-2021 öğretim yılında %73 olduğuna işaret etti. Lisans düzeyinde ise yine açıköğretimin payının %52 olduğunu aktaran Özvar, ana hedefin eğitimde açık, uzaktan ve hibrit modellerini çeşitlendirmek olduğuna vurgu yaptı.

Panelist olarak katılımcılara seslenen Rektör Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında kurulduğunu belirterek, Türkiye’de açıköğretim alanında eğitim veren 3 üniversiteden biri olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

“Açıköğretim Fakültemiz 500 Bine Yakın Öğrenciye Hizmet Veriyor”

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı: “Fakültemiz bünyesinde 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 30 önlisans bölümü olmak üzere toplam 47 program, 500 bine yaklaşan öğrencimizle birlikte yürütülmektedir. Amacımız, “Hayatın Hizmetinde Hep İleriye” sloganıyla yaşam boyu öğrenimi benimseyen, vatandaşlarımıza yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon tekniklerini kullanarak uzaktan eğitim fırsatı sunmak ve nitelikli bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda da eğitim-öğretim kalitesiyle öncelikli ve tercih edilebilir, uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları uygulayan öncü bir açıköğretim fakültesi olmaktır” dedi.

Rektör Çomaklı: “Öğrenciler İçin Erişilebilir Bir Eğitim Ortamı Sunma Gayreti İçerisindeyiz”

Pandeminin ülkemizde ortaya çıkışından bu yana geçen süreçte nitelikli eğitimden ödün vermeden ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam ettiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin birçok alanda olduğu gibi “uzaktan ve açıktan eğitim” konusunda da adından söz ettiren kurumlar arasında yer aldığını yapmış olduğu uygulamalarla gösterdiğini dile getirdi. Öğrenciler için erişilebilir bir eğitim ortamı sunabilmek için büyük gayret sarf edildiğini aktaran Rektör Çomaklı, pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde kazanılan tecrübenin pandemi sonrası sürece aktarılarak elde edilen başarının sürdürülebilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ve bu çerçevede pandemi sonrası yeni döneme yön verme konusunda tüm öğretim elemanları ve öğrenciler ile Atatürk Üniversitesinin üstleneceği öncü rollere katkı sağlamaya devem edeceklerinin altını çizdi.

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