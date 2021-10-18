Rektör Çomaklı, ABD Ankara Büyükelçiliği yetkililerini ağırladı

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezine (ATAKARMER) bağlı olarak çalışan American Language Corner (Amerikan Dil Köşesi) ile iş birlikleri ve ilişkileri güçlendirmek için Atatürk Üniversitesini ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Kültürel İşler Ataşe Yardımcısı Victoria O’Connell ile ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Koordinatörü Deniz Can, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Victoria O’Connell ve Deniz Can’a ziyaretlerinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy ve Amerikan Dil Köşesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yılmaz eşlik etti.

Amerikan Dil Köşesinde pandemi sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte gerçekleştirilecek etkinlikler ve yapılacak iş birlikleri üzerinde görüşülen ziyarette Rektör Çomaklı, öğrencilerin dil öğrenme konusunda Amerikan Dil Köşesinin önemli katkılar sağladığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Konuklar Amerikan Dil Köşesinde, kişisel kariyer yolcuğu konusunda söyleşi ve ABD’de eğitim olanakları ve eğitim sistemine ilişkin konferans verdiklerini belirterek, Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünün de ziyaret edildiğini söylediler.

Yeni kurulan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünün desteklenmesi için görüşmeler yapıldığını aktaran konuklar, bölümün sürdürülebilir gelişimini sağlama sürecinde ABD Ankara Büyükelçiliğinin olası katkılarının da değerlendirildiğini aktardılar.