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Rektör Çakmak’tan Kudüs mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistin halkına uyguladığı şiddete yönelik bir mesaj yayımladı. Rektör Bülent Çakmak mesajında şu ifadelere yer verdi:

ERZURUM 09.05.2021, 15:47
Rektör Çakmak’tan Kudüs mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistin halkına uyguladığı şiddete yönelik bir mesaj yayımladı. Rektör Bülent Çakmak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanların ilk kıblesi, semavi dinlerin kutsal mekânı olan Mescid-i Aksa’da Filistinli kardeşlerimize İsrail’in insanlık dışı uygulamaları insanlık adına utanç vericidir. İsrail’in bu keyfi eylemlerini Kadir Gecesi gibi müstesna günlerde yoğunlaştırması, tüm İslâm alemini derinden yaralamaktadır. Ancak merhum Nuri Pakdil’in "Ben Kudüs’ü kol saatı gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs’e Boşuna vakit geçirirsin" dizelerinde vecizeleştirdiği gibi Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir, öyle de kalacaktır."
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