Rektör Çakmak TEKNOFEST’e katılacak takımlara başarılar diledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Üniversite üst yönetimi Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan TEKNOFEST etkinliğine katılacak takımların çalışmalarını yerinde inceledi.

Takım üyelerinden yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler alan Rektör Çakmak, "Öncelikle TEKNOFEST etkinliğine ETÜ adına 10 takımla katılma başarısı gösteren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her zaman öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin danışman hocalarımızla birlikte azimle çalışıp ortaya koydukları projelerine kıymet veriyoruz. Bu nedenle her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim. Bu vesileyle öğrencilerimize ve danışmanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. TEKNOFEST yarışmalarında kendilerine başarılar diliyorum ve güzel sonuçlarla döneceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.