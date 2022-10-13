Rektör Çakmak proje desteği alan akademisyenleri tebrik etti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Proje Geliştiren öğretim üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yaşam merkezi VIP toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Bülent Çakmak’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ve proje desteği alan akademisyenler katıldı.

Programda konuşan Rektör Çakmak: “Bugün burada sizlerle bir araya gelerek hem üniversitemizdeki proje kültürüne yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür etmek hem de önümüzdeki süreçte yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare etmek istedik. Ulusal ve uluslararası çapta toplamda 59 projemiz destek almaya hak kazandı. Bu anlamda siz kıymetli hocalarımıza çabalarınız ve emeklerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Projeler gerek sizin bireysel kariyeriniz açısından olsun gerekse de üniversitemizin bilinirliği ve sıralama indekslerindeki performansı açısından oldukça önemli. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimiz (BAP) üzerinden size destek vermeye çalışıyoruz ve bu sayede yapılacak çalışmalarda proje geliştiren hocalarımız avantajlı bir noktada olacaktır. Tekrar böyle bir toplantıda sizlerle bir araya gelmekten ve fikir alışverişinde bulunmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Program, öğretim üyelerinin fikir ve görüşlerini sunmasıyla sona erdi.