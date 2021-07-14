Rektör Bülent Çakmak’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Bülent Çakmak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“15 Temmuz gecesi Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen karanlık bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek için harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü, tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle kararlı ve dik duruşuyla adeta bir destan daha yazarak engellendi. Vatan aşkını tarihe yazdığımız bu şanlı gün, Türk Milleti’nin demokrasi bayramıdır.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ve millet iradesinin sergilendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde başta gözünü bile kırpmadan ülkesi için canını feda ederek, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir olmak üzere, ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için göğsünü siper edip şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum.”