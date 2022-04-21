Rehber öğretmenlerden eTwinning Projesi

Erzurum’un merkez ilçelerinde görev yapan Rehber Öğretmenler İstanbul/ Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Rehber öğretmeniyle ortak bir eTwinning Projesinde buluştu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning il koordinatörlüğünde başlatılan mentörlük sisteminde gönüllü olarak görev alan Aziziye ilçesi Zübeyde Hanım İlkokulu rehber öğretmeni Şeyda Bayır ve Palandöken İlçesi İbn-i Sina ilkokulu rehber öğretmeni Semanur Doğan’ın koordinatörlüğünde yapılan ve Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen ilkokulu rehber öğretmenleri Zeynep B. Karagöl ile Hatice Pınar, İbn-i Sina İlkokulu rehber öğretmeni Nurhayat Peksöz, Yakutiye ilçesi Kültür Kurumu İlkokulu rehber öğretmeni Zehra V. Bindesen, İstanbul/ Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy İlkokulu rehber öğretmeni Gülcan Adıgüzel’in ortaklığından oluşan “Zekamı Bilirim Mesleğimi Seçerim” isimli eTwinning projesi ilkolul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine sahip oldukları yetenekleri keşfetmeleri ve gelecekteki mesleklerini bu yönde seçmeleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde birbirinden farklı etkinliklerle çocukların dikkatini çekmeyi başaran rehber öğretmenler hazırladıkları projede öğrencileri ilgi duydukları mesleklerde uzmanlaşmış kişilerle buluşturuyor.

Bu bağlamda Tiyatro sanatçısı Gürkan İlgün ve Mimar Günay Güzelçiftçi’nin katılımıyla iki ayrı webinar düzenleyen rehber öğretmenler bu sayede çocuklara bu mesleklerle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı sundular.

Mart ayında başlayan ve Nisan ayı boyunca devam etmesi planlanan proje ile öğrencilere, farklı zeka türleri ve bu zeka türlerine bağlı meslekler hakkında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.