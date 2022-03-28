banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar

Yakutiye Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir araya gelerek ramazan ayı içerisinde Erzurum’da yapılacak bir takım etkinlik ve programlar konusunda işbirliği protokolü yaptılar.

ERZURUM 28.03.2022, 15:38
Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar

Yakutiye Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir araya gelerek ramazan ayı içerisinde Erzurum’da yapılacak bir takım etkinlik ve programlar konusunda işbirliği protokolü yaptılar.

İdrak edilecek ramazan ayında Erzurum merkezdeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsayan resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları ile diğer bazı kültürel etkinlikler için bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yapılacak programların hayırlı olması temennisinde bulundular.

Bu çerçevede ayrıca Yakutiye ilçe sınırlarındaki tüm cami ve mescitlerin halı yıkama, genel temizlik ve ilaçlanması işlemlerinin de Ramazan öncesi Yakutiye Belediyesi’nce yapılması ve yine Yakutiye Belediyesi’nce vatandaşların kullanımı için cami ve mescitlere maske, tek kullanımlık seccade ve dezenfeksiyon üniteleri ile gerekli gibi fiziki tedbirlerin artırılması kararlaştırıldı.

Yakutiye Belediyesi’nde yapılan protokol ile ramazan ayında vatandaşlara ve öğrencilere yönelik Erzurum’da yapılması planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili konular görüşüldü.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaptıkları açıklamada, kardeşlik, beraberlik ve manevi duyguların yoğunlaşması manasına gelen Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak “Ramazan ayının gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, tüm insanlığa sağlık ve barışa vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz.” şeklinde konuştular.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19