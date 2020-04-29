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Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DOÇ.DR. YAVUZ SELİM YILDIRIM

Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DOÇ.DR. YAVUZ SELİM YILDIRIM

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:04
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Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat edilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Boğaz reflüsü mide asidinin boğaza, ses tellerine ve ağız bölgesine kadar gelmesine boğaz reflüsü diyoruz. Özellikle ramazan ayında daha fazla görmekteyiz çünkü insanlar sahurdan sonra hemen yatıyorlar ve mide boşalması için yeterli zaman olmadığından uykudan sonra midedeki yiyecek ve içecekler boğaza doğru kaçak yapıyor bu nedenle boğaz reflüsü şikayetlerini bu ayda daha fazla görüyoruz. Aynı şekilde akşam iftarda bir anda çok miktarda yemek yedikten sonra mide fazlasıyla dolu olduğu için geriye doğru kaçak yaparak boğaz şikayetlerine neden oluyor” dedi.

Boğaz reflüsü ile mide reflüsünün birbirinden farklı olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, “Mide reflüsünde göğüste ağrı, göğüs arka duvarında yanma ve ekşime şikayetleri yaşanırken boğaz reflüsünde boğazda geçmeyen takılma hissi, sürekli boğaz temizleme, öksürük, ses kısıklığı, seste çatallaşma, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu ve ağız kokusu gibi bir çok şikayete neden olur. Hastalığın Tanısını koymak için hastanın şikayetleri ayrıntılı değerlendirildikten sonra endoskopik muayene ile yani kamera ile Boğaz’a bakıldıktan sonra kolaylıkla tanı konula bilmektedir. Boğaz reflüsü sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıklarla beraber birleştiği zaman bu bölgede mide asiti tahrişine bağlı olarak kanser riskini de artırmaktadır. Boğaz reflüsün en sık semptomu yani bulgusu boğaz temizleme isteği, boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, seste kabalaşma, yutarken takılma hissi ve gıcık tarzında boğazda öksürük görülür. Gıdalardan ise en fazla boğaz reflüsüne neden olan yiyecek ve içecekler; aşırı kahve içmek, alkollü içecekler, yağlı yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, kakaolu ve çikolatalı yiyecekler, fazla salçalı ve baharatlı yiyecekler ve yağlı yiyecekler yapar. Boğaz reflüsünden korunmak için özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tıka basa yiyecek yememek gerekiyor, yatağa yatmadan en az 2-3 saat öncesinde yemeyi içmeyi kesmek gerekiyor, yatak başı bir miktar yükseltilebilir, beli çok sıkan dar kıyafetlerden sakınmak gerekir, reflü yapan yiyecek ve içecekleri azaltmak ve tüketmemekte fayda vardır” açıklamalarında bulundu.

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