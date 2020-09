Prof. Dr. Taşkın öztaş, EJP-SOIL danışma kurulu üyeliğine seçildi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Avrupa Ortak Programı Toprak Danışma Kurulu Üyeliğine (European Joint Programme EJP-SOIL The H2020 Programme Towards Climate Smart-Sustainable Management of Agricultural Soils) seçildi.

Avrupa’daki 24 ülkenin katılımıyla Şubat 2020’de başlayan programa seçilen 20 danışma kurulu üyesi; uluslararası düzeyde bilimsel ve/veya profesyonel geçmişi olan ve EJP SOIL tarafından yürütülecek çalışmalara vizyon katabilecek araştırmacılar ile uluslararası toprak uzmanları arasından belirleniyor.

EJP-SOIL Danışma Kurulunun, toprak yönetimi ile ilgili araştırmaların organizasyonu, uygulanması, uyumlaştırılması ve raporlanması konularında EJP-SOIL çıktılarının bilimsel mükemmeliyet ve toplumsal ilgi düzeyi çerçevesinde programdaki tüm paydaşlara anahtar forum olarak hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Öztaş, programın temel amacının, tarımsal toprakların iklim değişikliğine uyum ve azaltma, sürdürülebilir tarımsal üretim, ekosistem hizmetlerinin sağlanması ve arazi ve toprak bozulmasının önlenmesi ile restorasyonu gibi temel toplumsal zorluklara katkısını artırmak için elverişli bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

Öztaş: “EJP SOIL, tarımsal topraklarda sürdürülebilir bir Avrupa entegre araştırma topluluğu oluşturacak ve iklim açısından akıllı sürdürülebilir tarımsal toprak yönetimi konusunda bir yol haritası geliştirecek ve uygulayacak. EJP SOIL; genel kamu bilincini artırmak ve tarımsal toprak yönetimi ve topluma katkısı konusunda toplumsal anlayış ve takdiri teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İklim politikaları başta olmak üzere toprakla ilgili politika geliştirme ve yayılmayı destekleyen böylesine önemli bir kurulun üyesi olarak ülkem ve üniversitem adına gururla hizmet sunmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.