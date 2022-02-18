Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi’nden ‘Ulusal Bilim Söyleşisi’

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi, İbrahim Erkal Kültür Merkezinde bilimin değişik alanlarıyla ilgili söyleşilerin yapıldığı "Ulusal Bilim Söyleşisi" programı düzenledi.

Açılış ve selamlama konuşmasını Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç’ın yaptığı programda, programa konuşmacı olarak katılan akademisyenlerden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent çakmak "Bilim ve Mühendislik" konusunda, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Mostafa Abd-El-Aty ve Prof. Dr. Mustafa Gül "Bilim, Tıp ve Etik" konularında, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Serdar Saygılı "Bilimin Doğası ve Kökeni" konusunda, Artuklu Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesinden Dr. Faruk Düşünceli "Türk İslam Medeniyetinde Bir Temel Bilim Olarak Matematik" konusunda söyleşi yaptılar.

Program sonunda Yakutiye İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, konuşmacı akademisyenlere çiçek ve şilt takdim etti. Okul Müdürü Osman Coşkun da programa katılımlarından dolayı protokole, konuşmacı akademisyenlere ve tüm misafirlere teşekkür etti.