Prof. Dr. Çomaklı’dan 12 Mart mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve İstiklal Marşının Kabulü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “12 Mart; zemherinin bahara döndüğü, düşmanın amansız muhasarası altında “Ya Özgürlük Ya Ölüm” düsturu ile koca bir ülkenin tek vücut olduğu tarihtir. Bir mücadelenin, kaybedildiğine inanılan bir savaşın son noktasında, Doğu’nun sınır taşının düşmandan, esaretten kurtulmasının yıl dönümüdür.

Tarihe adını yazdıran Kazım Karabekirler, elinde satırı, yüreğinde vatan aşkıyla şahlanan Nene Hatunlar, Mehmetler, Ayşeler ve topyekûn bir milletin verdiği savaşla, esaret bağlarından kurtulan Erzurum’un, özgürlüğüne kavuştuğu bu günü gururla kutluyoruz.

“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisi ile her satırı, her kıtası verdiğimiz mücadelenin, hürriyetperver ruhumuzun bir ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. seneyi devriyesini şehrimizin kurtuluşuyla aynı gün kutlamanın onurunu yaşarken bize bu gururu armağan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”