Prof. Dr. Çomaklı: “Kurban bayramımız mübarek olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kurban Bayramı içinde paylaşmanın, elinde olmayanı hatırlamanın, kardeşliğin özel anlamlarını barındır. Bir ibadet olmasının yanı sıra komşusu açken tok yatanı kendisinden saymayan bir ümmetin sosyal hayatın içinde gücü yetmeyen kardeşlerinin sofrasına ulaşmasının mutluğunu, paylaşmanın büyümek olduğunu, var olanın yoksulun halinden anlamasının bayrama dönüştüğü bir gündür. Bayram gibi kutlanan, neşesi, sohbeti bol olan, zenginin yoksula destek olduğu, umut dolu, huzur dolu, dua dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle; Kurban Bayramınızı kutlarım.”