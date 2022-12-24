Prof. Dr. Bülent Çakmak ETÜ rektörlüğü görevine yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 4. dönem Rektörlüğü görevine 24.12.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Bülent Çakmak yeniden atandı.

Alınan karardan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getiren Rektör Bülent Çakmak: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile yeniden ETÜ Rektörü olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsıma bu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerine ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dört yıllık görev süremiz boyunca var gücümüzle üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Bu süreçte öğrenci merkezli yönetim anlayışımızla geleceğimiz olan gençleri yarınlara en iyi şekilde hazırlama gayreti içinde bulunurken, üniversitemizi ve şehrimizi akademik, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda gerek ulusal gerekse de uluslararası platformlarda layık olduğu konuma gelmesi için yoğun çaba sarf ettik. Önümüzdeki süreçte de ilk günkü heyecan ve hevesle YÖK’ün belirlemiş olduğu vizyon doğrultusunda akademik ve idari personelimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürütecek ve yarım kalan projelerimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.