Prof. Dr. Akçay, ’Meme kanserinde erken teşhis çok önemli’

‘Meme kanserinin dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akçay, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Dünyada her üç dakikada bir, bir kadına meme kanseri tanısı konulmakta ve yine her 11 dakikada bir, bir hasta yaşamını kaybetmektedir. Meme kanseri görülme oranı her yıl %1 ile 2 oranında artış göstermektedir. Yine her yıl 1 milyon kişiye, meme kanseri tanısı konulmaktadır. Türkiye’de de 2015 yılı verilerine göre her yıl 17.000-25.000 yeni meme kanseri olgusu eklenmektedir. Kadın kanserlerinin %30’unu oluşturan meme kanseri, %20 oranında kansere bağlı yaşam kaybına yol açmaktadır. Meme Kanserinde erken tanı için 20 yaşından genç bayanlarda; her ay kendi kendini muayene, 20-40 yaş arası bayanlarda; her ay kendi kendini muayene ve 3 yılda bir doktor muayenesi ,40-49 yaş arası bayanlarda; 40 yaşında mamografi çekilmesi, 2 yılda bir mamografi çekilmesi,50 yaşından büyük bayanlarda; her ay kendi kendini muayene, her yıl doktor muayenesi, Yaşam boyu her 8 kadından 1’inde görülebilen bu hastalık taramalarda %85 oranında erken evrede tespit edilebilir. Erken teşhis edilir ise %98 oranında tedavi edilebilir. ‘Ailen için kendine sahip çık’, ‘Kendini önemse hayatı erteleme’, ‘Ailen için kendine sahip çık.”