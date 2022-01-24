Polis ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde kurulan Çevre, Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince, Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte Erzurum’da yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı.

Ekipler tarafından coğrafi konumu ve iklimsel durumu göz önünde bulundurularak olumsuz giden soğuk hava koşullarının daha da etkisini arttırdığı bugünlerde yaban hayvanlarının ve il merkezindeki sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi için mama ve yem dağıtımı sağlandı.