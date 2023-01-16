Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı ve Erzurum Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat, yeni yılda ki hedeflerini açıkladı. Polat, 3 yıl önce 7 kişi ile kurdukları kooperatifin bugün 100 kişiyle yoluna devam ettiğini belirterek, kadınları ‘evlerinde oturan değil, üreten bireyler’ olarak topluma kazandırmak istediklerini söyledi.

Programların yoğun olması nedeniyle üç gün rötarlı olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken, kooperatif olarak hedeflerini de anlattı. “Kutsal mesleklerden biri olduğuna inandığım gazetecilik mesleğini icra eden siz saygıdeğer basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Polat, gazetecilik mesleğinin, halkın haber alma ve doğru bilgilendirilmesi hususunda demokrasinin gereği olarak büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Doğru, dürüst ve hakkaniyetle yürütülen habercilik ve gazeteciliğin demokrasinin ve fikir özgürlüğünün kuvvetli bir tezahürü olduğuna söyleyen Polat, “Gazeteciler, bizlerin doğru bilgiye ulaşması ve haber alma ihtiyacının karşılanması hususunda toplumsal mesuliyet şuuru içerisinde, demokratik, insani ve milli değerlere hassasiyet göstererek mühim görevler yürütmektesiniz. Gazetecilik mesleğinin dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde icra edilmesi ve sahip oldukları ilkeli duruşun gazetecilik için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şehrimizin yerel kalkınma hedeflerini gerçekleştirmesinde ve aydınlık yarınlarına ulaşmasında yine gazetecilerimize mühim vazifeler düştüğünü söylemek istiyorum. Türkiye Yüzyılı, teknoloji, kültür, sanat ve daha birçok alanda olduğu gibi gazetecilik ve iletişimin de yüzyılı olacak, inşallah ülkemiz medyası daha da güçlenecek hakikatin ve doğrunun sesi olmaya kararlılıkla ve gururla devam edecektir” dedi.

Bilginin yayılma hızının arttığı günümüzde, dürüst ve hakkaniyetli gazetecilik anlayışına, tüm zamanlardan daha da çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“İlerleyen teknoloji ile birlikte geleneksel haberciliğin yanı sıra internet haberciliği ve sosyal medya gibi yeni mecralarda da bu ilkeli duruşun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Yalan ve dezenformasyonun artış gösterdiği günümüzde, görevini gayret ve özveri ile yürüten gazeteciler, yalan haber ve bilgi kirliğinin önlenmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Sizlerin fikirleri, önerileri ve eleştirileri bizler için çok kıymetlidir. Kadim şehrimiz Erzurum’un kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri, sizlerin gayretleri ve özverili çalışmaları ile daha geniş kitlelerce tanınmaktadır ve tanınacaktır. İlimizin olumlu tanıtımına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek, her birimizin asli görevidir. Bir şehrin, yerli ve milli, doğru, objektif ve tarafsız, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, devletinin, milleti ve vatanı ile bölünmez bütünlüğü ve milli çıkarları konusunda duyarlı bir basını ve basın çalışanları varsa, o ülkenin birliği, dirliği istiklal ve istikbali için gerekli olan önemli şartlarından birisi sağlanmış demektir. Bu konularda siz kıymetli basın mensuplarımız, gerekli hassasiyeti göstermektesiniz bundan sonra da göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bu duygularla dört bir yanda özveri ve fedakarlık timsali, dürüst ve hakkaniyetli gazetecilik anlayışı ile çalışan bütün gazetecilerimize en derin şükranlarımı iletiyorum.”

7’idik 100 olduk

Kooperatif Başkanı Zeynep Polat, 3 yıl önce 7 arkadaşla yola çıkarak Erzurum merkezde kurdukları ilk kadın kooperatifinin bugün 100 üyesi ile yoluna devam ettiğini söyledi.

Kooperatifi kurarken kadınların evlerinde oturan değil, üreten bireyler olarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarını hedeflediklerini açıklayan Polat, “Üç yıl önce 7 arkadaş ile bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Bugün ise yaklaşık 100 üyemiz var ve bu üyelerimizin ürettikleri bal, fasulye, pekmez, peynir, erişte, makarna, gibi 40’a yakın ürünü onlardan alıp pazara sunuyoruz. Çünkü kooperatif bir STK değil, ticari amaçlı kuruluştur. Pandemiye ranğmen inat ve inançla yolumuza üretmeye ve ürünlerimizi internet üzerinden satmaya devam ettik. Özellikle bal projesi konusunda önemli mesafeler aldık. Bugün Türkiye’nin birçok iline başta bal olmak üzere bir çok ürünümüzü gönderiyoruz” dedi.

‘Siyasbete virgül koydum’

Bu arada bir süre önce Çat Belediyesi ile ortaklaşa imzaladıkları “lavanta projesi”ni de önümüzdeki bahar aylarında hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Polat, gazetecilerin aday olup-olmayacağına yönelik sorularına ise “Kooperatifimizi kurduğumuzda siyasete nokta değil, virgül koydum. Bizim yerimiz de tarafımız da belli. Geçmişte nerede duruyorsak, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde duracağız. Siyaset nasip işi, partimiz de bu anlamda söz sahibi olanlar bana bir görev verirlerse hayır deme şansım yok” şeklinde yanıtladı.