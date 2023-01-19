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Polat ailesinin acı günü
Erzurum Valiliği basın personeli Ahmet Polat’ın babası Abdullah Polat vefat etti. Polat’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardında Börekli köyünde defnedildi.
ERZURUM 19.01.2023, 16:11
Erzurum Valiliği basın personeli Ahmet Polat’ın babası Abdullah Polat vefat etti. Polat’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardında Börekli köyünde defnedildi.
Erzurum Valiliği basın personeli olan Ahmet Polat’ın babası Abdullah Polat 85 yaşında rahatsızlığı sonucu vefat etti. Baba Polat’ın cenazesi öğle namazına müteakip Lalapaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Börekli köyünde defnedildi.