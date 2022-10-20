Pokens mahallesinde asfalt sevinci

Erzurum’un Olur ilçesine Ormanağzı köyü Pokens mahallesi asfalta kavuştu. Mahalle sakinleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan’a teşekkür ettiler.

Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Ahmet Kurt (70) “Hayalini kurduğumuz asfalt mahallemize sonunda yapıldı. Yaz aylarında kapı pencere açamıyorduk yoldan bir araç geçince toz duman oluyordu meyve sebzemizde tozdan istediğimiz gibi verim alamıyorduk. Ama bundan sonra rahat edeceğiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.