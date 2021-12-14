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Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Erzurum’da “Binbir Hatim Geleneği”ni başlatan Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi.

ERZURUM 14.12.2021, 13:33
Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Erzurum’da “Binbir Hatim Geleneği”ni başlatan Pir Ali Baba’nın kabri başında bir anma programı düzenledi.

Palandöken eteklerinde Pir Ali Baba Tepesi olarak da bilinen yerde yapılan programda eğitimci-yazar Murat Ertaş gençlere Pir Ali Baba’nın şahsiyeti ve tarihteki rolü hakkında bilgiler verdi. Murat Ertaş Pir Ali Baba’nın kendisine mutasarrıf vakfedilen arazide ve Erzurum ovasına açılan tüm boğazlara (Haydarî boğazı, Gürcü boğazı, Deveboynu geçidi ve Daphan ovası) nazır ve hâkim tepede zaviye kurduğunu, kendisinin hem alp hem eren hem bir meslek örgütlenmesi piri olduğunu söyleyerek Pir Ali Baba’nın Erzurum’un fetret yaşadığı bir tarihte Osmanlı devletinin önemli istihbarat elemanı olduğunu belirtti.

Erzurum’un sık sık yaşadığı harpler ve Şia-Sunnî çatışmalarının merkezi olması nedeniyle ıssızlandığı bir dönemde Osmanlı hükümranlığına geçtikten hemen sonra Pir Ali Baba’nın şehrin savaşlardan, saldırılardan ve tüm belâlardan korunması için şehrin etrafını hafızlarla, erenlerle Kuran okuyarak zırhladığını ve Binbir Hatim geleneğini başlattığını söyleyen Murat Ertaş Türk-İslam geleneğinde olan Kuran’la zırhlanma, korunma kültürünün son örneğinin de 1963’te Hacı Hafız Muhliç Efendi’nin yanındaki hafızla beraber Alipaşa Camisi’nden başlayarak Saraybosna’nın etrafını yürüyerek Kuran’ı hatmetmesiyle ve böylelikle şehre zırhlama yapmasıyla görüldüğünü ifade etti.

YDV Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Korkmaz da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şehrimizin değeri Murat Ertaş hocamızın verdiği bilgiler ışığında anlıyoruz ki Erzurum ve Saraybosna Kuran’la korunan iki şehir. Biri gönül coğrafyamızın en batısındaki hudut şehri Saraybosna, diğeri Anadolu’nun, doğunun ve mülk-i İslâm’ın kilidi Erzurum. Murat hocamızın da dikkat çektiği bu konuda biz Erzurum gençleri medeniyetimizin Kuran’la korunan iki şehrinin kardeş şehir ilan edilmesi ve karşılıklı kültürel etkileşimin bir an evvel başlamasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda en kısa zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek arzuhalimizi yazılı olarak da kendisine ileteceğiz. Bir mektup da Saraybosna Belediye başkanına yazmayı düşünüyoruz. Evet, Batı’nın ve doğunun iki kapı ve kavşak şehri Kuran şehri gönüllerdeki kardeşliği bir protokolle tüm dünyaya ilan etmelidir. Pir Ali Baba ve Türk-İslam kültüründeki Kuran’la zırhlanma konusunda bizi aydınlatan Murat Ertaş hocamıza teşekkür ediyor, konuyu Erzurum kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.”

Program hafızların Pir Ali Baba kabri başında Kuranlar okuyup dualar etmesiyle son buldu.

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