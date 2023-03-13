Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanında Atatürk büstüne Kaymakam Emre Zeyrek ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından makam çelenklerinin sunumuyla gerçekleştirildi.

Kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli bir konuşma yaptı.